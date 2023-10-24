Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Акция "Ночь искусств" пройдет в России 4 ноября в очном и онлайн-форматах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Всероссийская акция проводится уже в 11-й раз, темой этого года станет "Россия объединяет". Насыщенную программу для любителей искусства подготовили музеи, библиотеки, филармонии и театры. Их ждут выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и другие события.

"Уверена, сотни мероприятий в очном и онлайн-форматах удивят даже самых искушенных зрителей", – подчеркнула Любимова.

С 11 по 17 сентября в Москве прошла музейная неделя. Для посещения площадок пользователям необходимо было заранее оформить бесплатный электронный билет на официальной странице того или иного музея или на mos.ru.

Желающие могли, например, отправиться в музей-заповедник "Царицыно", где можно было осмотреть Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий кавалерский и оранжерейные корпуса.



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