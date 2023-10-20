Москвичам рассказали о ближайших выставках на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы посетить интересные и увлекательные выставки этой осени.

"Осень – это лучшее время для посещения познавательных выставок. Знакомство с историей, культурой, искусством принесет вдохновение и поможет улучшить настроение", – сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для любителей совершать увлекательные путешествия в прошлое в павильоне № 18 открылась фотовыставка "Замки Беларуси: Мир — Несвиж. Презентация туристического потенциала Республики Беларусь". Гости познакомятся с историей замков Мир и Несвиж, которые являются уникальными памятниками культуры Белоруссии.

Замок Мирский находится в Гродненской области в поселке Мир. Он был возведен в начале XVI века. В течение более 300 лет замком владел влиятельный и богатый княжеский род Радзивиллов. В настоящее время Мирский включен в замково-парковый комплекс "Мир". Замок Несвижский был построен в конце XVI века по заказу Николая Радзивилла (1549–1616). С 1583 по 1939 год строение было резиденцией князей Радзивиллов.

На выставке посетители увидят фотографии замков, внутреннего убранства, бастионов, земляных валов, парков и водоемов. Посещение фотовыставки доступно бесплатно ежедневно до 30 октября. В будние дни она работает с 10:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 19:00.

Также для гостей ВДНХ открылась выставка "Сибирский Левша" в павильоне № 10. В экспозицию выставки вошли микроминиатюрные работы омского мастера Анатолия Коненко, выполненные на различных поверхностях. Посмотреть работы можно только через микроскоп. Коненко создал изображения на рисовых и маковых зернышках, выполнил миниатюрные музыкальные инструменты и книги.

Также Коненко является создателем каравана верблюдов в ушке позолоченной иголки, орнаментов на косточках плодовых деревьев и других произведений. Коненко стал известен благодаря созданию самой маленькой книги в мире размером всего 0,9 на 0,9 миллиметра. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Выставка "Сибирский Левша" открыта ежедневно с 11:00 до 22:00. Вход платный, стоимость билетов указана по ссылке.

В павильоне № 14 открылась фотовыставка "Гаджи Зейналабдин Тагиев – промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана". В ходе выставки посетители узнают об истории развития нефтяной отрасли, познакомятся с биографией одного из крупнейших нефтепромышленников Российской империи Гаджи Тагиева (1838–1923). В экспозиции представлены десятки фотографий, которые отображают жизнь Тагиева. Вход на фотовыставку бесплатный. Экспозиция работает ежедневно с 11:00 до 19:00.

Также в павильоне № 14 работает выставка "Станковая скульптура Азербайджана 1940-х–1950-х годов". На экспозиции представлены 10 гипсовых, мраморных и деревянных скульптур, авторами которых являются азербайджанские скульпторы Эльджан Шамилов, Фуад Абдурахманов, Гусейн Ахмедов, Джалал Каръягды и Пинхос Сабсай. Вход на выставку свободный. Посещение доступно со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Выставка работает до 18 января 2024 года.

В воскресенье, 22 октября, в павильоне № 68 откроется художественная выставка "Воссоединение", в рамках которой гости увидят картины художника армяно-греческого происхождения Яниса Кирякиди. В своем творчестве мастер соединил несколько стилей и форматов живописи, в том числе использовал абстракцию и сюрреализм. Выставка картин открыта ежедневно с 10:00 до 20:00 до 21 ноября. Вход свободный.

Выставка "Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна" откроется 26 октября в павильоне "Рабочий и колхозница". В экспозиции будут представлены более 400 подлинных предметов XIX века: одежда, обувь, различные аксессуары – веера, пуговицы, сумочки, ридикюли. Гости смогут посмотреть выставку на трех этажах павильона. Посещение платное, приобретение билетов доступно в кассе павильона или на сайте. Выставка будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00, понедельник – выходной день.

Выставка "Железнодорожная модель" в Музее гаража особого назначения ФСО России в павильоне № 53 откроется 28 октября. Гости увидят модели железных дорог России в миниатюре. Кроме того, на макетах железнодорожных магистралей будут действовать станции, ездить по миниатюрным рельсам пассажирские поезда и грузовые составы. Экспозиция будет работать до 11 ноября ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. Вход платный.

Ранее сообщалось, что выставка о космической микробиологии откроется в Музее космонавтики 2 ноября. Выставку приурочили к 60-летию создания Государственного научного центра Российской Федерации – Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук.

Гости узнают, как создавался ИМБП, о его первых директорах, научном вкладе в обеспечение и поддержание здоровья космонавтов в период длительных космических полетов и пребывания в замкнутом пространстве.

Выставка "Куплю гараж" открылась в столице