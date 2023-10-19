Выставка о микробиологии откроется в Музее космонавтики 2 ноября

Фото: музей Космонавтики

Выставка о космической микробиологии откроется в Музее космонавтики 2 ноября. Ее приурочили к 60-летию создания Государственного научного центра Российской Федерации – Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гости узнают, как создавался ИМБП, его первых директорах, научном вкладе в обеспечение и поддержание здоровья космонавтов в период длительных космических полетов и пребывания в замкнутом пространстве.

Космическая микробиология, изучающая особенности жизни микроорганизмов в космосе, особенно микрофлору человека и среду обитания на космическом корабле и космической станции, станет главной темой выставки, сказано в тексте.

На выставке будет затронута сложная проблема планетарного карантина. Кроме того, ее создатели постараются ответить на вопрос, смогут ли на Марсе цвести яблони. Добавляется, что посетители увидят уникальные образцы научной аппаратуры для проведения космических экспериментов над микроорганизмами.

На сайте напомнили, что исследования в области космической микробиологии можно назвать одной из главных задач, стоящих перед учеными. Они дают важную и необходимую для полетов за пределы Земли информацию.

Музей космонавтики в Москве является одним из крупнейших научно-технических музеев России. Он входит в тройку самых посещаемых музеев департамента культуры Москвы.

Его экспозиция состоит восьми выставочных залов. Коллекция музея насчитывает более 100 тысяч единиц хранения.

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