Осенний маркет современного искусства пройдет на "Винзаводе" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Седьмой по счету осенний маркет Win-Win пройдет в центре современного искусства "Винзавод" 21 и 22 октября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие объединит галереи, творческие мастерские, художников и издательства. Желающие смогут купить скульптуры, живопись, графику, другие произведения современного искусства, необычные книжные издания.

Отмечается, что Win-Win проходит несколько раз в год на трех площадках центра современного искусства "Винзавод": в цехе Красного, цехе Белого и Винтажном зале. Гостей ждут с 13:00 до 22:00 по адресу 4-й Сыромятнический переулок, дом 1/8. Вход бесплатный.

На участие в осеннем маркете подали более 600 заявок, что стало рекордом для мероприятия. В частности, при содействии Агентства креативных индустрий (АКИ) поучаствуют 20 начинающих творцов и команд, уточнили в сообщении.

Арт-индустрия является одним из ключевых направлений, которое развивает АКИ. Юным талантам дают шанс познакомить публику с собственными произведениями и монетизировать свое творчество. В первый год участия в ярмарке выручка от продаж работ молодых художников в секции агентства составила 725 тысяч рублей, добавили в тексте.

Подчеркивается, что маркет проводится с целью поддержать арт-индустрию. Независимые художники и объединения могут представить свои работы наравне с галереями и издательствами. Для гостей это возможность познакомиться лично с авторами и поддержать творческое сообщество.

Ранее сообщалось, что выставка работ американского художника Энди Уорхола откроется 24 октября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. В экспозицию войдут более 60 произведений Энди Уорхола и 50 работ современных российских художников из частных собраний.

Кроме того, Музей транспорта Москвы и Музей Москвы представили совместную программу к выставке "Куплю гараж". Каждый день в пространстве выставки и во дворе Музея Москвы будут проходить фестивальные дни, посвященные гаражной архитектуре и искусству, феномену движения "Самавто", потребительским мечтам и досугу советского человека, гаражным находкам и музыкальной гаражной культуре.

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