Музей транспорта Москвы и Музей Москвы подготовили программу к выставке "Куплю гараж"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Музей транспорта Москвы и Музей Москвы представили совместную программу к выставке "Куплю гараж". Об этом сообщает пресс-служба Музея транспорта Москвы.

Ежедневно в пространстве выставки и во дворе Музея Москвы будут проходить фестивальные дни, посвященные гаражной архитектуре и искусству, феномену движения "Самавто", потребительским мечтам и досугу советского человека, гаражным находкам и музыкальной гаражной культуре.

В рамках фестивальной программы 21 октября гости смогут посетить временную выставку во дворе Музея Москвы, посвященную автомобилям из фильма "Форсаж". В этот же день гостей ожидает мастер-класс "Собери гараж", лекция "Создание точных копий несохранившихся авто" и обсуждение с блогером Антоном Скрыпниковым.

Во второй фестивальный день, 22 октября, на территории Музея транспорта Москвы состоится интерактивная лекция "Смотри, мотор". В третий, 28 октября, для гостей подготовят мастер-класс "Собери гараж" и проведут лекцию "Где и как хранить автомобили: опыт постсоветской Москвы".

Посетить мероприятия фестиваля можно будет по билетам выставки "Куплю гараж". С 26 октября по выставку будут проводить экскурсии.

Ознакомиться с подробной информацией о выставке можно на ее сайте.

Ранее в Музее транспорта Москвы восстановили один из трех сохранившихся в мире автобусов "Икарус-180". "Икарус" производился на венгерском заводе с 1966 по 1973 год. Советский Союз являлся главным покупателем этих автобусов.

