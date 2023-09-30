Мотовоз станет частью постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы

Фото: Музей транспорта Москвы

Третий экспонат Музея транспорта Москвы – мотовоз АГМу – разместили на подземном уровне гаража для грузовых машин архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Всего в постоянную экспозицию войдут девять объектов транспорта. Среди них – автобус РАФ-22031-01 (1985 года) и "Москвич-2901" (1995 года). Машины использовались для работы в составе бригад скорой помощи.

В постоянную экспозицию также войдут тротуароуборочные машины ТУМ-975 (1975 года) и ТУМ Т-3 (1968 года), подвижная авторемонтная мастерская ЗИЛ-157К (1968 года), автовышка STAR 28 (1985 года), пожарная автоцистерна ПМЗ-9М (1951 года) и грузовой автомобиль КаВЗ-663 (1962 года). Последний был задействован для организации передвижных сейсмических станций.

Первым установленным в музее экспонатом постоянной экспозиции стал вагон метро типа В с восьмью дверями 1927 года. Над реставрацией объекта работали сотрудники столичного метро. Помимо прочего, в экспозицию войдет макет вагона "Москва-2019".



Собянин сообщил, что реставрацию Гаража Мельникова планируют завершить к концу 2024 года