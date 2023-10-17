Работы художника Энди Уорхола выставят в Еврейском музее в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка работ американского художника Энди Уорхола откроется 24 октября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Об этом сообщается на сайте музея.

"В экспозицию войдут более 60 произведений Энди Уорхола и 50 работ современных российских художников из частных собраний", – говорится в сообщении.

Подготовкой выставочного пространства занимались куратор экспозиции Яна Звенигородская и архитектор Анна Румянцева. Произведения искусства разместятся в лобби и левой галерее музея.

Помимо работ Уорхола, на выставке будут представлены экспонаты Владислава Мамышева, Авдея Тер-Оганьяна, Дарьи Кротовой, Павла Пепперштейна и других деятелей искусства.

Посетить выставку можно будет до 18 февраля 2024 года.

Ранее в Москве открылся новый выставочный зал "Паркинг Галерея", который разместился под землей в столичном парке "Зарядье". Как сообщил Сергей Собянин, в новом выставочном зале можно проводить самые разнообразные мероприятия – от выставок до концертов и спектаклей.



"Паркинг Галерея" открылась в "Зарядье"