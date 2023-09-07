Собянин объявил об открытии уникального подземного пространства "Паркинг Галерея"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл и посетил новый выставочный зал "Паркинг Галерея", который разместился под землей в столичном парке "Зарядье". Это многофункциональное пространство стало третьим по размеру выставочным залом после Гостиного Двора и Центрального выставочного зала "Манеж".

"Сегодня открыли уникальное многофункциональное подземное пространство – "Паркинг Галерея". В новом выставочном зале можно проводить самые разнообразные мероприятия – от выставок до концертов и спектаклей", – передает слова Собянина портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что первым проектом, который разместился в "Паркинг Галерее", стала выставка, организованная выпускниками художественных и архитектурных вузов Москвы "Выпуск'23". В выставочном зале появилось более 450 различных работ, которые были выполнены 225 студентами.

"Новым пространством смогут пользоваться как профессиональные, так и начинающие художники", – подчеркнул мэр столицы.

При этом посетить галерею смогут не только москвичи и гости столицы, которые захотят припарковать машину, но и все желающие. Собянин рассказал, что в выставочный зал можно попасть из разных частей парка: через павильон "Заповедное посольство", со стороны концертного зала и Москворецкой улицы и через любой спуск, ведущий на парковку.

В воскресенье, 10 сентября, на выставку можно прийти бесплатно, для этого необходима предварительная регистрация. Экспозиция, представленная в галерее, будет работать до 12 сентября, резюмировал он.

Ранее ВДНХ, музеи и библиотеки Москвы пригласили москвичей и гостей столицы посетить программу ко Дню города, мероприятия пройдут 9 и 10 сентября.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, посетители смогут отправиться на выставки, послушать концерты, посмотреть кинопоказы, спектакли и посетить экскурсии, в рамках которых гиды расскажут о достопримечательностях и известных жителях столицы.



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