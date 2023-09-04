Фото: объединение "Выставочные залы Москвы"

ВДНХ, музеи и библиотеки Москвы приглашают на программу ко Дню города. В этом году столице исполняется 876 лет. В связи с этим мероприятия пройдут 9 и 10 сентября.

"Москвичей и туристов ждут концерты, спектакли, выставки, кинопоказы. Будет организовано множество экскурсий по районам столицы, участники узнают об их истории, достопримечательностях, известных жителях", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На ВДНХ состоится программа "Москва – город высоких достижений". 9 и 10 сентября с 12:00 до 20:00 для гостей пройдут концерты творческих коллективов, мастер-классы и соревнования. На площади Промышленности в пространстве "Территория высоких побед" можно будет увидеть известных спортсменов, артистов и космонавтов. Гости смогут задать им вопросы.

"Территорию высокого полета" расположат за павильоном № 23. На этой локации научат запускать воздушного змея, а также предложат посмотреть выступление гимнастов. Около фонтана "Дружба народов" на "Территории юных героев" посетителей встретят аниматоры и большая классная доска. Пришедшие смогут оставить поздравление и слова благодарности учителям в рамках Года педагога и наставника. На этой же площадке гости смогут присоединиться к мастер-классам по сборке и росписи деревянного конструктора, по изготовлению калейдоскопа, росписи сумок из ткани.

9 и 10 сентября в 16:00 и 19:00 в Музее славянской письменности "Слово" состоится тематическая экскурсия "Москва книгопечатная и другие истории о буквах, текстах и книгах". Там гости узнают о первых книгах и русской словесности. В субботу и воскресенье в 17:00 и 19:30 в Центре "Космонавтика и авиация" пройдет экскурсия "Москва космическая", на которой посетители узнают об истоках космической науки и о подвигах космонавтов-москвичей.

Вечером 9 сентября, в 21:00, на площади Промышленности пройдет шоу. В рамках этого мероприятия покажут на макете ракеты-носителя "Восток" видеопроекцию.

10 сентября в течение дня пройдут разные представления в Зеленом театре. В 12:00 гости увидят представление "Всюду жизнь". Вечером перед зрителями выступят популярные певцы и музыканты. Вход свободный. В 19:30 в павильоне "Рабочий и колхозница" состоится спектакль "Московские хроники". На это мероприятие нужна предварительная регистрация.

В субботу, 9 сентября, в 12:00 в Музее космонавтики пройдет лекция "Космические советские мозаики Москвы". С 14:00 до 19:00 состоится традиционная акция "Передай космический привет!". 10 сентября с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00 гости смогут посетить экскурсии "Космический уголок столицы".

Сотрудники Дома-музея Сергея Королева в субботу проведут в 12:00 прогулку-лекцию "Мой милый дом". На территории музея гости увидят редкие сорта роз, узнают историю создания планировки участка и другое. В 16:00 состоится литературно-музыкальный вечер. Для его посещения необходимо зарегистрироваться на сайте музея.

В галерее "Загорье" 9 сентября состоятся кинопоказы о Москве. С 11:00 до 13:00 можно будет посмотреть детский фильм "Телеграмма" и мультфильм 1947 года "Тебе, Москва!". С 13:00 до 15:00 покажут кинокартину "Я шагаю по Москве", с 15:00 до 19:00 – "Москва слезам не верит". На кинопоказы также нужна регистрация.

В трех кинотеатрах "Москино" – "Спутник", "Салют", "Тула" – пройдет киномюзикл "Стиляги". В музее-заповеднике "Царицыно" исполнят джаз и классическую оперу. 9 и 10 сентября с 10:00 до 19:00 здесь на большой сцене выступят разные музыкальные коллективы и артисты.

С 5 по 10 сентября в Музее Зеленограда (филиал Музея Москвы) гости смогут побывать на фестивале "Мой Зеленоград", который начнется с открытия выставки "Зеленоград. 65 историй о городе" в новом здании музея – доме "Флейта".

С 8 по 10 сентября в рамках экскурсий участники смогут увидеть комплекс зданий Московского института электронной техники, достопримечательности столицы, а также изучат новое музейное пространство. 8 сентября в 18:00 пройдет лекция "Советский модернизм. Архитектура эпохи ЭВМ и полетов в космос", 9 сентября в 14:00 – "Как строили города для научных открытий" и 10 сентября в 15:00 – "Красивые вещи повседневности. Бытовой дизайн в СССР 1950–1980-х годов". Кроме того, 9 сентября в 15:30 пройдут мастер-классы по городской фотографии и 10 сентября в 15:00 – по скетчингу. 10 сентября в 16:00 состоится викторина "История и архитектура Зеленограда". Помимо этого, с 8 по 10 сентября по вечерам будут проходить концерты и спектакли.

Лекция "Любимый сердцем город мой" пройдет в Галерее Александра Шилова 9 сентября в 15:00. Гости познакомятся с историей Дня города, главными архитектурными памятниками столицы, нашедшими отражение в творчестве художника. 10 сентября в 12:00 сотрудники галереи проведут пешеходную экскурсию "По улочкам Москвы". Для участия в обоих мероприятиях необходимо записаться по телефону +7 (495) 697-73-10.

Также для всех желающих запланированы прогулки по разным районам Москвы. 9 сентября в 13:00 библиотека-читальня имени А. С. Пушкина проведет исторический квест. Посетители отыщут на карте города место рождения Александра Пушкина, узнают о жизни семей Пушкиных и Ганнибалов, об истории Немецкой слободы и храма, где крестили Пушкина.

9 сентября в 11:00 библиотека № 24 имени Назыма Хикмета проведет пешеходную экскурсию по району Сокол с краеведом. Запись на мероприятие по телефону +7 (495) 663-55-33. 10 сентября в 14:00 галерея "Краснохолмская" проведет прогулку с москвоведом по Таганскому району. 9 сентября в 18:00 в галерее "На Песчаной" объединения "Выставочные залы Москвы" состоится викторина по архитектуре.

Ранее сообщалось, что День города отметят в Москве на 26 фестивальных площадках. Они откроются во всех округах. С 8 по 10 сентября посетителей ждут мастер-классы, кулинарные шоу на офирах и традиционных печах, лекции, образовательные викторины. Столичные рестораторы подготовят для праздника особое меню, в которое включат жаркое из свиных ребер, жаренного на углях цыпленка по-московски, выпечку.

День города в Москве отметят на 26 фестивальных площадках