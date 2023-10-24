Выставка "Реставраторы. Новый слой" откроется в парке "Зарядье" 27 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подземном музее парка "Зарядье" с 27 октября по 3 декабря пройдет выставка "Реставраторы. Новый слой", посвященная восстановлению и сохранению произведений искусства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители смогут увидеть на выставке работы реставраторов – выпускников Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств и других учебных заведений.

Экспозиция познакомит зрителей с работами в разных направлениях искусства: от фресковой живописи и иконописи до резьбы по дереву, архитектурных проектов, гравюр и тканей. Среди работ представят образ Троицы Ветхозаветной 1674 года, гравюру VIII века "Святой апостол Петр" и другие произведения искусства.

В цифровом формате на выставке будут представлены восстановленные наряды из реквизита киноконцерна "Мосфильм". Речь идет о костюмах, которые актеры надевали в период съемок фильмов "Война и мир" и "Андрей Рублев".

Между тем 2 ноября в Музее космонавтики откроется выставка о микробиологии. Ее приурочат к 60-летию создания Государственного научного центра Российской Федерации – Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук. На выставке, в частности, будет затронута сложная проблема планетарного карантина.

