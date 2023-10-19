Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Куплю гараж"



20 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Куплю гараж", которая проходит в Музее Москвы. Это совместный проект Музея Москвы и Музея транспорта Москвы. Корреспондент Лариса Соколова расскажет подробнее о выставке и пообщается с куратором.

Вы увидите, как заветные 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы для миллионов людей. Вы узнаете, чем люди занимались, что хранили в гаражах.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.