Столичный Дептранс и РГО открыли две выставки ко Дню народного единства

Фото: transport.mos.ru

Столичный Дептранс совместно с Русским географическим обществом открыли две выставки в честь Дня народного единства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы открыли в метро две выставки фотографий, которые сделали участники ежегодного фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", – цитируют его в телеграм-канале ведомства.

Одна из экспозиций "Многонациональная Россия" разместилась в переходе между одноименными станциями "Проспект Вернадского" Сокольнической и Большой кольцевой линий. Пассажиры смогут рассмотреть 15 фотографий из разных уголков страны.

Вторая выставка "Россия в лицах" находится в переходе между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" БКЛ.

Ознакомиться с экспозициями можно до 16 ноября.

До этого сообщалось, что в честь Дня народного единства колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ подсветят цветами российского флага. Увидеть подсветку можно будет 5 и 6 ноября. В день самого праздника площадка станет местом для гуляний.



Форум "Россия" пройдет на ВДНХ 4 ноября