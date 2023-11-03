03 ноября, 17:32Город
Столичный Дептранс и РГО открыли две выставки ко Дню народного единства
Фото: transport.mos.ru
Столичный Дептранс совместно с Русским географическим обществом открыли две выставки в честь Дня народного единства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы открыли в метро две выставки фотографий, которые сделали участники ежегодного фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", – цитируют его в телеграм-канале ведомства.
Одна из экспозиций "Многонациональная Россия" разместилась в переходе между одноименными станциями "Проспект Вернадского" Сокольнической и Большой кольцевой линий. Пассажиры смогут рассмотреть 15 фотографий из разных уголков страны.
Вторая выставка "Россия в лицах" находится в переходе между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" БКЛ.
Ознакомиться с экспозициями можно до 16 ноября.
До этого сообщалось, что в честь Дня народного единства колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ подсветят цветами российского флага. Увидеть подсветку можно будет 5 и 6 ноября. В день самого праздника площадка станет местом для гуляний.
Форум "Россия" пройдет на ВДНХ 4 ноября
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