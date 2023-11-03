Мавзолей Ленина не будет работать 4 ноября

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Федеральная служба охраны (ФСО) РФ сообщила о том, что 4 ноября для посещения будет закрыт Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены в Москве. Об этом рассказали ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

По информации пресс-службы, ограничение допуска посетителей к этим местам связано с подготовкой и проведением государственных мероприятий в честь Дня народного единства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 4 ноября по традиции в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади в Москве.

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