03 ноября, 15:21Город
Мавзолей Ленина не будет работать 4 ноября
Фото: depositphotos/ActiActi
Федеральная служба охраны (ФСО) РФ сообщила о том, что 4 ноября для посещения будет закрыт Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены в Москве. Об этом рассказали ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
По информации пресс-службы, ограничение допуска посетителей к этим местам связано с подготовкой и проведением государственных мероприятий в честь Дня народного единства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 4 ноября по традиции в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади в Москве.
Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве
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