02 ноября, 12:28Общество
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин по традиции в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет, да. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится", – ответил он на вопрос журналистов.
День народного единства – государственный праздник, ежегодно отмечающийся в РФ 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые праздник отметили 4 ноября в 2005 году.
В октябре 2022 года на Красной площади завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому. Перед началом работ памятник находился в сложном состоянии.
В процесс реставрации вложили 47,5 миллиона рублей. Над восстановлением исторического облика памятника работали более 50 специалистов из разных областей.
Путин возложил цветы к обновленному памятнику Минину и Пожарскому в Москве
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