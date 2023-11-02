Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин по традиции в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет, да. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится", – ответил он на вопрос журналистов.

День народного единства – государственный праздник, ежегодно отмечающийся в РФ 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые праздник отметили 4 ноября в 2005 году.

В октябре 2022 года на Красной площади завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому. Перед началом работ памятник находился в сложном состоянии.

В процесс реставрации вложили 47,5 миллиона рублей. Над восстановлением исторического облика памятника работали более 50 специалистов из разных областей.

Путин возложил цветы к обновленному памятнику Минину и Пожарскому в Москве