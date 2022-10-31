На Красной площади завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Красной площади завершилась реставрация памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Мы завершили для нас очень важную и сложную работу по реставрации памятника, который давно стал символом нашей страны и который посвящен двум национальным героям – князю Пожарскому и гражданину Минину", – отметил он.

По словам Левыкина, перед началом реставрации памятник находился в сложном состоянии. Он также выразил гордость за возможность провести работы на данном объекте.

Уточняется, что в процесс реставрации памятника было вложено 47,5 миллиона рублей.

Как сообщил генеральный директор реставрационной мастерской "Наследие" Юрий Щедров, над восстановлением исторического облика памятника работали боле 50 специалистов из различных областей.

До этого на Люсиновской улице в Москве завершилась реставрация Дома А. Б. Кеворкова. Как сообщил Сергей Собянин, в ходе работ специалисты восстановили фасады здания, а также попытались воссоздать старинные росписи на потолках и стенах здания.

Кроме того, в Москве завершилась реставрация фасадов станции Московского метрополитена "Чистые пруды". В порядок были приведены стены, карниз и колонны здания. Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, специалисты в том числе обновили вывеску "Метро".



"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка купцов Сушкиных – Кеворкова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!