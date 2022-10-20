В Москве начали реставрацию Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Началась реставрация фасадов и настенной живописи Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре в Таганском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале поясняется, что каменно-кирпичный пятикупольный храм был возведен в середине XVII века. Это памятник культурного наследия федерального значения, пример храмового зодчества Москвы середины XVII века.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в ходе реставрационных работ, выяснилось, что сохранились элементы живописи на восточном фасаде собора над алтарными апсидами в пространстве под кровлей. Реставраторы открыли орнаментальный декор нижних частей композиции, так называемые изображения полотенец, имитирующих ткань, украшенную элементами растительного орнамента.

В настоящее время реставрируется роспись в одной из арок на восточном фасаде здания, а также настенная живопись в интерьерах храма. Кроме того, планируется полностью заменить водосточную систему здания. В соборе установят более прочные окна с дубовыми рамами.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили комплексную реставрацию главного дома городской усадьбы А. А. Петрово-Соловово – М. А. Шиллер. Отмечается, что здание является образцом деревянного зодчества XIX века и обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Оно расположено по адресу улица Долгоруковская, дом 25, строение 1.

Как пояснил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, специалисты провели вычинку и укрепление кирпичной кладки фундамента, отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье. Кроме того, сохранившиеся фрагменты фасадного и интерьерного декора были воссозданы из натурального гипса.

Также специалисты заменили и частично дополнили поврежденные элементы деревянного сруба. Помимо этого в здании поставили аутентичные деревянные оконные рамы, наличники и двери с восстановленной деревянной обвязкой, филенками и калевками.

До этого сообщалось, что в ходе реставрации в главном доме столичной усадьбы Бахрушиных обнаружили 109 грампластинок начала ХХ века. Их нашли в закрытой нише стены. По словам директора музея Кристины Трубиновой, эти пластинки ранее считались пропавшими.



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