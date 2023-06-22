Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В День памяти и скорби Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 22 июня является днем 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Военнослужащие Почетного караула установили венок, который был украшен лентой в цветах российского триколора и золотой надписью: "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

Глава государства склонил голову в память о погибших героях, храбро защищающих Родину во время войны.

Ранее в столице прошла акция "Линия памяти", которая посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В память о каждом дне войны на Крымской набережной зажгли 1 418 свечей. По традиции, первый огонь зажег участник ВОВ. Акция проводится в Москве уже в девятый раз.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ не планирует делать каких-либо заявлений в День памяти и скорби.



День памяти и скорби отмечают в России 22 июня