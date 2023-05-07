Места памяти и скорби: мемориалы боевой славы в паре часов от Москвы

Майские выходные – возможность изучить места боевой славы, расположенные недалеко от столицы. Тем более что в День Победы для посетителей там готовят тематические программы и мероприятия. Москва 24 расскажет, куда можно добраться за два-три часа.



Мемориал героям-панфиловцам

Фото: Агентство "Москва"

Мемориальный комплекс, посвященный подвигу 28 солдат 316-й стрелковой дивизии под командованием Ивана Панфилова. По одной из версий, 16 ноября 1941 года они ценой жизни уничтожили 18 вражеских танков, которые двигались на Москву.

Сегодня многие считают, что эта история – литературный вымысел журналиста Александра Кривицкого, призванный поднять боевой дух солдат в тяжелое время. Тем не менее она все равно воспринимается как напоминание о мужестве советских бойцов.

В центре комплекса – шесть 10-метровых фигур воинов с автоматами и гранатами в руках. На территории также расположен интерактивный Музей героев-панфиловцев, где собраны архивные документы, предметы вооружения, личные вещи, портреты солдат. Рядом находится выставка военной техники.

Адрес: Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Нелидово, улица Крестьянская, дом 18.

Как добраться: от Курского вокзала до станции Дубосеково, затем пешком или на маршрутке, время на дорогу – около трех часов. Или на личном автомобиле по Новорижскому шоссе до Волоколамска, а затем до деревни Нелидово. Путь займет около двух часов.



Музей Зои Космодемьянской

Экспозиция музея посвящена трем темам: жизни и подвигу Зои Космодемьянской, истории разведывательно-диверсионного и партизанского движения в годы войны, а также событиям во время Битвы за Москву.

Кроме того, в музейный комплекс также входит дом Прасковьи Кулик, в котором Зоя провела последнюю ночь перед казнью, и мемориал на месте гибели юной разведчицы.

Адрес: Московская область, Рузский городской округ, деревня Петрищево, дом 89, строение 2.

Как добраться: на электричке с Белорусского вокзала до станции Дорохово, далее пересадка на автобус № 45 до остановки "Петрищево". Дорога займет около двух часов. Или на личном транспорте за полтора часа.



Музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34"

Экспозиция музея полностью посвящена знаменитой боевой машине. Здесь можно узнать, как создавался Т-34, его стратегическую роль в Битве под Москвой, сравнительные характеристики с танками других стран. И, конечно, увидеть легендарную технику своими глазами.

Место: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Шолохово, дом 89А.

Как добраться: от Савеловского вокзала до станции Катур, следом на маршрутке № 70 до остановки "Магазин". Примерное время в пути – полтора часа. Либо на личном транспорте за полчаса.



Парк "Патриот"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На площади 5 500 гектаров расположен главный храм Вооруженных сил России, музей Великой Отечественной войны "Дорога памяти", партизанская деревня, зона реконструкции исторических событий и еще множество объектов, связанных с прошлым и настоящим ВС РФ.

В День Победы там можно будет увидеть показ советской бронетехники, выступления кинологов, военно-историческую выставку средств связи, послушать концерт и попробовать полевую кухню.

Адрес: Московская область, Одинцовский район, 55-й км трассы М-1.

Как добраться: на электричке с Белорусского вокзала до станции Голицыно, далее на маршрутке. Дорога займет около двух часов. На личном транспорте проезд составит чуть больше часа.



Ржевский мемориал советскому солдату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мемориальный комплекс, посвященный памяти солдат, павших в боях под Ржевом в 1942–1943 годах. В его центре – 25-метровая статуя солдата на вершине холма.

С восточной стороны монумента располагается музейно-выставочный павильон, где можно посмотреть мультимедийную экспозицию с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами участников Ржевской битвы.

Интересная особенность павильона – стеклянный пол, за которым хранятся гильзы, каски, гранаты, противогазы, снаряды, найденные в местах боев.

Адрес: Тверская область, Ржевский район, деревня Хорошево, дом 26а

Как добраться: путь на электричке от Курского вокзала до станции Ржевский мемориал займет больше времени – около пяти часов, но поездка на личном автомобиле (по трассе М-9 "Балтия" до указателей, ведущих к комплексу) отнимет около трех часов.

