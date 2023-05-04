Театры Москвы подготовили более 100 спектаклей и концертов в честь 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Театры Москвы организовали программу в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей подготовили более 100 спектаклей и концертов, большинство из которых пройдет 9 мая, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, культурные учреждения подготовили классические и современные постановки. Многие из них появились в репертуарах совсем недавно, отметила она.

"Другие уже полюбились зрителям. На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции. Каждое из более чем 100 событий объединит общая тема – Победа в Великой Отечественной войне", – поделилась Сергунина.

Так, 9 мая в 15:00 в Театре сатиры пройдет спектакль-концерт "Синий платочек" по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье!". Зрители увидят историю о жизни, быте и выступлениях фронтовых актерских бригад. Художественный руководитель театра Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева расскажут о работе с актерами-фронтовиками Анатолием Папановым и Валентином Плучеком.

В 18:00 в Детском музыкальном театре юного актера в День Победы организуют "Театр русской драмы" "Не унывай!" по мотивам поэмы "Василий Теркин" Александра Твардовского.

В Московском театре на Таганке в 19:00 состоятся три спектакля. На главной сцене зрители увидят 80-минутную пьесу "Поцелуй. Конармия" по рассказу Исаака Бабеля. На новой сцене состоится выступление "Четыре тоста за Победу", а на сцене на Факельном – постановка "Мой бедный Марат", повествующая о жизни трех молодых людей в военный период.

В Центре драматургии и режиссуры студенты и выпускники Российского института театрального искусства ГИТИС представят спектакль "А зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева. Начало запланировано на 19:00.

Ранее гостей фестиваля "Московская весна" пригласили поздравить ветеранов с Днем Победы. Те, кто захочет создать необычное поздравление, смогут стать участниками мастер-классов. Например, 7 мая в 12:00, 15:00 и 18:00 и 8 мая в 13:00 и 17:00 в Парке Горького можно будет составить праздничный букет.

В столице проходит городской фестиваль "Московская весна"