Путин не планирует каких-либо заявлений в день годовщины начала ВОВ – Песков

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Владимир Путине не планирует каких-либо заявлений 22 июня, в День памяти и скорби, который связан с началом Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем ранее стало известно, что в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны глава государства примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В ночь с 21 на 22 июня в Москве проведут мемориальную акцию "Свеча памяти". В рамках нее ветераны, волонтеры и простые горожане зажгут перед зданием Музея Победы 1 418 свечей – по числу дней войны.

