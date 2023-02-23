Путин назвал святой обязанностью государства заботу о своих защитниках

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Забота о людях, защищающих свою Родину, является святой обязанностью государства. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с участниками спецоперации в Александровском саду.

Один из военнослужащих напомнил о предложении главы государства создать госфонд для адресной поддержки ветеранов СВО. Он поблагодарил Путина за это решение, отметив его важность для всех участников спецоперации.

"Это святая обязанность государства – позаботиться о тех, кто защищает страну. Это естественное решение", – сказал в ответ президент.

Он также рассказал, что соответствующий фонд позже будет вписан в государственную инфраструктуру и переведен в подчинение правительства РФ.

Ранее в четверг Владимир Путин приехал в Александровский сад, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. После этого президент некоторое время постоял молча, почтив память всех погибших защитников Родины.



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