12:25Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Владимир Путин приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Он подошел к венку, установленному военнослужащими Президентского полка. На нем лента в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".
Путин поправил ленту и постоял некоторое время в знак, почтив память всех погибших защитников Родины.
Ранее Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов ВОВ и участников СВО. Он назвал этот день всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота, а также нерушимую связь всех поколений защитников родины.
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