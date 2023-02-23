Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Владимир Путин приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Он подошел к венку, установленному военнослужащими Президентского полка. На нем лента в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

Путин поправил ленту и постоял некоторое время в знак, почтив память всех погибших защитников Родины.

Ранее Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов ВОВ и участников СВО. Он назвал этот день всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота, а также нерушимую связь всех поколений защитников родины.



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