Путин назвал весь народ защитником Отечества

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день весь российский народ является защитником Отечества. Об этом он сказал во время своего выступления на митинге-концерте в "Лужниках" 22 февраля.

"В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон!" – подчеркнул президент.

По мнению Путина, защитниками Отечества можно назвать граждан, которые поддерживают российских военнослужащих, медицинских работников, сотрудников транспортного сектора и оборонных предприятий, а также тех, кто посетил митинг-концерт, и детей, которые отправляют письма солдатам.

Ранее стало известно, что свыше 200 тысяч граждан пришли на митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!". Уточнялось, что за безопасностью на мероприятии следили правоохранители.

Перед началом для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты. Зрителям раздали пледы трех цветов и российские флаги. Также для граждан организовали полевые кухни с бесплатным чаем, кашей и сосисками.



Владимир Путин принял участие в митинге-концерте в "Лужниках"

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