Защитники Отечества получат скидку 50% на билеты в "Москвариум" 23 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Москвариум" подготовил праздничную акцию для своих посетителей, в рамках которой защитники Отечества смогут получить скидку при покупке билетов 23 февраля. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале центра океанографии.

"23 февраля приглашаем всех защитников Отечества посетить экспозицию Аквариума со скидкой 50% – акция действует при покупке билета в кассах комплекса", – отмечается в публикации.

Билет со скидкой можно приобрести, если предъявить:

военный билет;

временное удостоверение, выданное взамен военного билета;

удостоверение личности военнослужащего, в том числе запаса;

удостоверение ветерана боевых действий.

Ранее стало известно, что в День защитника Отечества дети до 14 лет и мужчины смогут бесплатно посетить Музей главных оружейных реликвий армии. Для посетителей проведут спортивные соревнования, мастер-классы по сборке и разборке оружия и праздничный концерт.

Кроме того, в честь 23 февраля в Москве запустят праздничный салют на 14 специальных площадках.



Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

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