17:29Город
Защитники Отечества получат скидку 50% на билеты в "Москвариум" 23 февраля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
"Москвариум" подготовил праздничную акцию для своих посетителей, в рамках которой защитники Отечества смогут получить скидку при покупке билетов 23 февраля. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале центра океанографии.
"23 февраля приглашаем всех защитников Отечества посетить экспозицию Аквариума со скидкой 50% – акция действует при покупке билета в кассах комплекса", – отмечается в публикации.
Билет со скидкой можно приобрести, если предъявить:
- военный билет;
- временное удостоверение, выданное взамен военного билета;
- удостоверение личности военнослужащего, в том числе запаса;
- удостоверение ветерана боевых действий.
Ранее стало известно, что в День защитника Отечества дети до 14 лет и мужчины смогут бесплатно посетить Музей главных оружейных реликвий армии. Для посетителей проведут спортивные соревнования, мастер-классы по сборке и разборке оружия и праздничный концерт.
Кроме того, в честь 23 февраля в Москве запустят праздничный салют на 14 специальных площадках.
Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля
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