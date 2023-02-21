Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Праздничный салют запустят 23 февраля на 14 специальных площадках в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Праздничный салют в столице запустят 23 февраля в 21:00 на 14 специальных площадках", – уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества дети до 14 лет и мужчины смогут бесплатно посетить Музей главных оружейных реликвий армии. Для посетителей проведут спортивные соревнования, мастер-классы по сборке и разборке оружия и праздничный концерт.

Кроме того, 23 февраля москвичи смогут отправить участникам спецоперации на Украине поздравительные открытки и сувениры по случаю Дня защитника Отечества.

Сбор подарков и поздравлений пройдет в рамках благотворительной акции "Поделись теплом", которую, как и в прошлый раз, организуют участники проекта "Московское долголетие".

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