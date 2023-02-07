Москвичи смогут передать поздравления с 23 февраля участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут отправить участникам спецоперации на Украине поздравительные открытки и сувениры по случаю Дня защитника отечества. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сбор подарков и поздравлений пройдет в рамках благотворительной акции "Поделись теплом", которую, как и в прошлый раз, организуют участники проекта "Московское долголетие".

"В декабре по инициативе участников проекта в столице прошла акция "Поделись теплом". <...> Всего за две недели в ней приняли участие около 10 тысяч человек. <...> Сейчас они смогут отправить участникам СВО очередную партию посылок", – рассказал глава департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов.

Он отметил, что в прошлый раз горожане собрали для российских военных свыше 5 тысяч писем, 8,5 тысячи теплых вещей и новогодних подарков.

В этот раз сбор открыток и подарков продлится до 16 февраля. Принести вещи можно в районные центры соцобслуживания, а также центры "Московского долголетия".

Ранее в столице открыли второй штаб акции "Москва помогает" по сбору гумпомощи для жителей новых регионов РФ. Он будет работать по будням в здании Мосгордумы на Страстном бульваре. Туда можно будет принести продукты питания, канцелярские принадлежности, пластиковую посуду, средства личной гигиены и другие вещи.



Второй штаб по сбору гуманитарной помощи организовали в центре Москвы

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