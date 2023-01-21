Более 156 тысяч подарков собрали в рамках акции "Москва помогает"

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы собрали более 156 тысяч подарков в рамках новогодней акции "Москва помогает", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Вместе с подарками они отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток участникам специальной военной операции, семьям мобилизованных и детям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Москвичи всегда с готовностью откликаются на призывы о помощи тем, кому сегодня труднее всего", – сказал мэр.

По его словам, чтобы доставить эти подарки военным и жителям новых регионов России, волонтеры преодолели более 26 тысяч километров, побывали в 10 городах, навестили множество семей и социальных учреждений.

Ранее сообщалось, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они подготовили для адресатов мягкие игрушки и другие новогодние сувениры. Их планируют отправить в ближайшее время.



В столице открылись пункты "Москва помогает"

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