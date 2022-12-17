На ВДНХ провели первые предновогодние экскурсии для детей участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для детей участников спецоперации провели первые экскурсии в двух павильонах ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экскурсии прошли в центре "Космонавтика и авиация" и историческом парке "Россия – моя история". К ним присоединились порядка 300 человек.

Так, дети увидели полноразмерные макеты в том числе знаменитой орбитальной станции "Мир", узнали историю освоения космоса, а также ознакомились с экспозицией "Романовы", посвященной второй царской династии России.

Отмечается, что семьи участников СВО смогут посетить экскурсии на ВДНХ с 17 по 27 декабря. Кроме того, в декабре и январе каток в парке для них будет бесплатным.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве открылось больше 40 пунктов "Москва помогает", где собирают подарки для участников СВО и жителей новых регионов РФ. Всего, по его словам, москвичи собрали уже больше 21 тысячи презентов.



В столице открылись пункты "Москва помогает"

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