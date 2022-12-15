Школы Москвы передали в Луганск и Донецк более 73 тыс единиц оборудования и материалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские школы собрали для образовательных учреждений Луганска и Донецка свыше 73 тысяч единиц учебников и различного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Школы столицы активно откликнулись на призыв помочь новым российским регионам и передали все самое необходимое для организации обучения юных жителей Донецка и Луганска. Надеюсь, что это поможет сделать уроки и занятия в кружках и секциях для ребят интереснее", – сказал глава департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Так, в школы, колледжи и детские сады Донецка и Луганска поступили учебная литература, художественные книги, компьютеры, мебель, спортинвентарь, оборудование для столовых, хозяйственные товары и многое другое. Очередную поставку планируется осуществить в начале следующего года.

Молев добавил, что российская столица оказывает школам из новых регионов страны не только материальную помощь, но и делится с ними педагогическим опытом. В частности, для руководителей школ организованы курсы повышения квалификации по программе "Управление образовательными системами".

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