Второй штаб по сбору гуманитарной помощи организовали в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей новых регионов России организовали в центре столицы. Он будет работать по будням с 10:00 до 17:00 с 7 февраля в здании Мосгордумы по адресу Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Для того чтобы москвичам, кто проживает, работает или учится в самом сердце столицы, было удобно передать гуманитарную помощь, новый штаб открылся в историческом центре города. Здесь каждый может стать волонтером или благодарителем", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По словам Драгуновой, с начала проведения акции в ней приняли участие порядка 45,5 тысячи человек.

В пункты по сбору гумпомощи можно принести продукты питания, которые долго хранятся (не менее 3 месяцев). Это крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар и другие товары. Также принимаются сухое детское питание, предметы по уходу за детьми, канцелярские принадлежности.

Также можно передать следующие вещи:

пластиковую посуду (посуда, пустышки, детские бутылочки);

предметы по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки);

постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки);

средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гели для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки);

бытовую технику (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители);

новую одежду для взрослых и детей.

Переданные предметы должны быть новыми, с этикетками и в целой упаковке.

Желающих передать гумпомощь в пункте встретят волонтеры. Специалисты примут, отсортируют, учтут, упакуют вещи и подготовят их к перевозке.

Жители и гости столицы смогут узнать волонтеров по брендированной одежде "Мосволонтера" – бирюзовые и фиолетовые манишки. Все волонтеры работают в две смены – с 10:00 до 13:30 и с 13:30 до 17:00.

Также желающие могут стать добровольцами, чтобы помочь в штабе. Для этого надо зарегистрироваться на сайте "Мосволонтер".

Вопросы по сбору гуманитарной помощи можно задать по телефону +7 (499) 170-02-25.

Ранее сообщалось, что тысячи москвичей приняли участие в ряде акций в поддержку участников спецоперации, в рамках которых удалось направить бойцам 8,5 тысячи теплых вещей, более 20 тысяч открыток и сотни подарков.

В Москве в общей сложности к благотворительной акции "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" присоединились более 10 тысяч человек от семи до 80 лет.



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