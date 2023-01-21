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Новости

13:15

Новости

Более 156 тысяч подарков собрали волонтеры жителям новых регионов страны

Более 156 тысяч подарков собрали волонтеры жителям новых регионов страны

Новости часа: Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в этом году

Собянин рассказал о развитии сети пунктов проката спортинвентаря в столичных парках

Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

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Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса

Новости часа: в Москве активно реализуют 25 проектов комплексного развития территорий

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы

Новости часа: один человек погиб при обстреле Каховки со стороны ВСУ

Собянин: в кадровом центре Депздрава разработано свыше 40 образовательных программ

Сергей Собянин рассказал об итогах благотворительной акции "Москва помогает". На протяжении всех новогодних каникул в парках, на катках и в других популярных местах города были установлены специальные пункты сбора. Москвичи несли вещи, сладости и игрушки. Жители столицы собрали более 156 тысяч подарков и отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток. Добровольцы доставили их до адресатов, преодолев более 26 тысяч километров.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

мэр МосквыобществовидеоАнастасия Бородина
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