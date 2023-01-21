Более 156 тысяч подарков собрали волонтеры жителям новых регионов страны

Сергей Собянин рассказал об итогах благотворительной акции "Москва помогает". На протяжении всех новогодних каникул в парках, на катках и в других популярных местах города были установлены специальные пункты сбора. Москвичи несли вещи, сладости и игрушки. Жители столицы собрали более 156 тысяч подарков и отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток. Добровольцы доставили их до адресатов, преодолев более 26 тысяч километров.

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