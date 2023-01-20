Москвичам напомнили о приостановке движения поездов МЦК от Крымской до Хорошево

21 января с 03:00 на сутки будет остановлено движение поездов МЦК от Крымской до Хорошево. Станции Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут закрыты. На остальном участке составы проследуют с увеличенными интервалами.

Ограничения связаны со строительством пешеходного тоннеля на ТПУ "Тестовская". В воскресенье, 22 января, МЦК вернется к прежнему режиму работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.