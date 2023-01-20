16:45Транспорт
Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида
Инновационный двигатель для гоночного автомобиля изготовит компания из "Технополиса "Москва". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Мэр столицы отметил, что только российские конструкторы работают над двигателем, они используют отечественные комплектующие. Новую разработку представят уже в 2023 году.
Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал – конструкторы хотят узнать его максимальную скорость. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.