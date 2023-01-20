Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Транспорт

Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

Новости часа: ВС РФ освободили Клещеевку на донецком направлении

Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса

Новости часа: в Москве активно реализуют 25 проектов комплексного развития территорий

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы

Новости часа: один человек погиб при обстреле Каховки со стороны ВСУ

Собянин: в кадровом центре Депздрава разработано свыше 40 образовательных программ

Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

Собянин: усадьба "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирована до конца года

Собянин рассказал об открытии путепровода в районе улицы Александры Монаховой

Инновационный двигатель для гоночного автомобиля изготовит компания из "Технополиса "Москва". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что только российские конструкторы работают над двигателем, они используют отечественные комплектующие. Новую разработку представят уже в 2023 году.

Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал – конструкторы хотят узнать его максимальную скорость. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика