Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Гидрометцентр России продлил в столице желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра воскресенья, 22 января. Это следует из данных прогностической карты на сайте организации.

"Период предупреждения – до 11:00 22 января. Гололедица, местами сильная", – отмечают синоптики.

В Московской области аналогичное предупреждение объявлено до 23:00 субботы, 21 января.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен до 22:00 20 января, а в Подмосковье – до 12:00 21 января.

В связи с сильной гололедицей Минздрав РФ призвал пожилых жителей регионов Центральной России не выходить из дома без необходимости. В случае если выход на улицу необходим, в Минздраве порекомендовали надевать обувь на нескользящей подошве с удобной колодкой. Это позволит снизить травмоопасность.



Столичных водителей призвали соблюдать дистанцию из-за гололедицы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!