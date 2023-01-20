Минздрав РФ призвал пожилых граждан оставаться дома из-за непогоды и травмоопасности

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Минздрав РФ рекомендует пожилым жителям регионов Центральной России не выходить из дома без необходимости в связи с повышенной травмоопасностью из-за сильной гололедицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза. Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью", – говорится в сообщении.

В случае если выход на улицу необходим, в Минздраве порекомендовали надевать обувь на нескользящей подошве с удобной колодкой, а также использовать острую насадку для трости и специальные насадки для обуви. Это позволит улучшить сцепление со скользкой поверхностью и снизить травмоопасность.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также призвал граждан проявлять повышенную осторожность на улице во избежание падений и травм. Кроме того, он призвал внимательно следить за своим состоянием людей, страдающих хроническими заболеваниями.

"Важно внимательно контролировать свое самочувствие, в особенности людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонией, крайне важно соблюдать рекомендации лечащего врача и принимать назначенные лекарственные препараты", – заявил он.

В последние дни в регионы центральной части России пришло аномальное потепление. Плюсовые и околонулевые температуры привели к образованию гололедицы.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 20 января станет заключительным днем оттепели в Центральной России. Он сообщил, что днем в пятницу температура воздуха может составить до 1–6 градусов. При этом с 21 января начнется похолодание.

Синоптик рассказал, насколько сохранится плюсовая температура в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!