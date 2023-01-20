До 5 градусов потеплеет в Москве 20 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода без особых осадков и до 5 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, 20 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В частности, в столице воздух прогреется до 3–5 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов. Ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.

На следующей неделе в Москве ожидается возвращение температуры к норме. В понедельник, 23 января, днем температура воздуха будет достигать от 5 до 10 градусов мороза. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столице будет солнечно, сохранится снежный покров.

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 20 января

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