Москвичей на следующей неделе ожидает возвращение температуры к норме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на предстоящей неделе температура воздуха в Москве будет возвращаться к климатической норме. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам эксперта, в субботу ожидается около от -2 до 0 градусов в ночные часы, днем – около нуля.

"...постепенно, в воскресенье уже отрицательные температуры прогнозируются и ночью, и днем, небольшие, правда, но уже минус 6 – минус 4 – ночью, днем – минус 3 – минус 1. Такая температура все равно примерно на 2–3 градуса выше нормы. И в понедельник температура будет приближаться к своим нормальным значениям", – заявил Вильфанд.

Он добавил, что в понедельник, 23 января, днем температура воздуха будет достигать 10–5 градусов мороза. Такую погоду он охарактеризовал как нормальную и отметил, что в городе будет солнечно, сохранится и снежный покров.

С климатической точки зрения переход к новому похолоданию обусловлен распространением области высокого давления антициклона, ранее спровоцировавшего аномально низкие температуры в Москве.

Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о сильном ветре и гололедице в Москве 19 января. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

"Атмосфера": 1 градус мороза ожидается в столице вечером 19 января

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