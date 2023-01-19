Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице 19 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Из-за непогоды в столице и Подмосковье Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

"Небольшие осадки, по области местами умеренные – дождь, мокрый снег. Гололед, сильная гололедица", – сообщается на сайте.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Москве сильный ветер сохранится до полудня 21 января, гололедица – до 22:00 20 января. В Московской области гололедица сохранится до полудня 21 января. Кроме того, в ночь с 19 на 20 января ожидается небольшой дождь, местами туман. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что день празднования православного Крещения в 2023 году стал самым теплым в январе за последние 15 лет. Рекорд 145-летней давности, когда температура воздуха на Крещение составила 6,3 градуса, побит не был. Выше нуля воздух 19 января также прогревался в 2008, 2015, 2017 и 2020 годах.

Плюсовая температура в Москве сохранится до 20 января

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