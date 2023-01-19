Крещение в 2023 году стало самым теплым за последние 15 лет в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

День празднования православного Крещения в 2023 году стал самым теплым в январе за последние 15 лет. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К 12:40 температура на станции ВДНХ, принадлежащей Росгидромету, составляла 2,3 градуса. С 2007 года это самая теплая температура в Крещение", – сообщил синоптик.

Рекорд 145-летней давности, когда температура воздуха на Крещение составила 6,3 градуса, побит не был. Выше нуля воздух 19 января также прогревался в 2008, 2015, 2017 и 2020 годах.

Вильфанд сообщил, что плюсовая температура в январе обусловлена приходом воздушных масс со Средиземного побережья Африки.

В пятницу, 20 января, синоптик спрогнозировал в Москве еще большее повышение температуры. На следующей неделе значения столбиков термометров придут в норму.

В заключение Вильфанд добавил, что январь 2023 года стал более солнечным, чем январь 2022 года.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что после 21 января в Москве температура воздуха вновь опустится до минусовых значений. Температура воздуха в городе составит до -4 градусов.



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