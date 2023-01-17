Москвичам пообещали неоднородную погоду с оттепелями и заморозками до конца зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До конца зимы в Москве сохранится неоднородная погода с оттепелями и заморозками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, до марта текущего года количество перепадов температур будет превышать обычные характеристики. В среднем температурный фон будет около нормы.

Также Вильфанд отметил, что до конца зимы в столице ожидаются снежные периоды. По его словам, понижение высоты снега постепенно восстановится.

Метеоролог напомнил, что в начале января в столице были зафиксированы аномально высокие температуры, которые резко сменились аномально низкими.

Если в ночь на 2 января температура в Москве поднялась до 6,2 градуса тепла, то уже 6–10 января в столице было зафиксировано снижение температуры до -20 градусов. При этом в ряде субъектов температурный фон опустился до 30 градусов мороза.

Синоптик отметил, что в столице днем 19 января ожидается от 3 до 5 градусов, а ночью – от 1 до 3 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москве температура на Крещение поднимется до 5 градусов тепла. Он также подчеркнул, что предположение о регулярных крещенских морозах не подтверждается статистикой.

Столичные метеорологи предупредили об усилении ветра вечером 17 января

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