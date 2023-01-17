Аномально теплая погода ожидается в Москве на Крещение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве температура на Крещение поднимется до 5 градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, повышение температуры связано с двумя барическими образованиями – циклоном к западу от центра европейской части России и антициклоном к востоку, которые приведут к схождению воздушных потоков с юга.

"А вот 19 января – нечасто встречающаяся ситуация зимой. Воздушные массы будут не просто с юга, а с Африканского континента, из Алжира", – подчеркнул синоптик.

Он отметил, что 19 января ожидается температура, близкая к рекордным 6,3 градуса, зафиксированным в эту дату в 2007 году. Температурный фон в этот день повысится до 3–5 градусов тепла, ночью температура составит от 1 до 3 градусов.

Вильфанд также подчеркнул, что предположение о регулярных крещенских морозах не подтверждается статистикой.

"В нынешнем веке на Крещение за 22 года ночная температура четыре раза была выше нуля, это очень тепло. В диапазоне от нуля до -7 градусов она была семь раз, это теплая погода", – добавил он.

При этом, по его словам, в 21-м веке холодная погода на Крещение была зафиксирована только два раза, а ниже 25 градусов – только один раз, в 2006 году.

Ранее Вильфанд спрогнозировал морозы до -13 градусов в столице в начале следующей недели. Аномальных морозов ждать не стоит, подчеркнул синоптик. Однако в середине следующей недели может похолодать до -15 градусов.



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