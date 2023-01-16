Москвичам пообещали похолодание после 21 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После 21 января в Москве ожидается похолодание, днем температура будет опускаться до -4 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам синоптика, до 21 января включительно москвичей ожидает плюсовая температура.

"В ближайшие сутки днем температура повысится до плюс одного по области и до плюс двух градусов – в Москве. В среду днем ожидается до плюс трех градусов", – отметила она.

Паршина уточнила, что потепление в Московский регион принесут южные потоки из Черного моря, при этом температурный фон будет превышать климатическую норму на 5–10 градусов.

Метеоролог добавила, что на текущей неделе в столице и области прогнозируется до пяти градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплую, ветреную и дождливую погоду на Крещение, 19 января, в Москве.

По его словам, вместе с потеплением произойдет повышение влажности и усилятся порывы ветра до 19 метров в секунду. В четверг, 19 января, в столице ожидается температура от 0 до 3 градусов ночью и до 5 градусов – днем. Теплая погода будет сопровождаться дождем.



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