Мрачную и дождливую погоду спрогнозировали на Крещение в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплую, ветреную и дождливую погоду на Крещение, 19 января, в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Погода на Крещение будет не то что теплая, а очень теплая. Уже начиная со среды (18 января) в Москве прогнозируется плюс 1–3 градуса и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя", – сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, вместе с потеплением произойдет повышение влажности и усилятся порывы ветра до 19 метров в секунду. В четверг, 19 января, в столице ожидается температура от 0 до 3 градусов ночью и до 5 градусов – днем. Теплая погода будет сопровождаться дождем.

"Так что на Крещение будет ветрено, мрачно, осадки во всех трех фазах", – рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха на Крещение будет на 25 градусов выше, чем в Рождество. Он добавил, что москвичам не стоит ждать крещенские морозы. Кроме того, 20 и 21 января синоптик пообещал днем температуру около 0, а 22 января – температуру с понижением на 3–4 градуса.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что днем 19 января температура воздуха в столице может прогреться до 5 градусов тепла. Цыганков отметил, что вся неделя будет пасмурная, с осадками 18 и 19 января в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь.

Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

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