Москвичам пообещали потепление до 5 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Днем 19 января температура воздуха в столице может прогреться до 5 градусов тепла. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"На этой неделе у нас почти весна. Циклон выходит по северо-западу, и уже мы чувствуем, что потихоньку идет оттепель. Вся неделя будет пасмурная, с осадками 18 и 19 января. Это снег и мокрый снег, переходящий в дождь", – уточнил специалист.

По словам Цыганкова, днем во вторник, 17 января, в городе еще ожидается слабоотрицательная температура от -1 до -3 градусов. Однако уже в среду в городе потеплеет до 1...2 градусов.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета 19 января в Москве ночью и днем будет плюс. В ночь на Крещение прогнозируется 0...2 градуса, днем будет 1…5 градусов.

"Дальше к концу недели, 20–21 января начнет снова потихоньку холодать, но медленно. Там уже будет слабый минус, в пределах -1…-5", – заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сделал прогноз на вторую половину зимы. По его словам, жителям Центральной России уже не стоит бояться аномальных морозов. Тем не менее еще ожидаются волны холода, добавил синоптик. В частности, речь идет про конец зимы, возможно, с переходом на март.



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