Врач рассказал, какие маски эффективны для защиты лица и носа от холода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В холодную погоду лучше всего носить тряпичные и хлопчатобумажные маски, поскольку они согревают нос и околоносовые пазухи эффективнее медицинских, заявил отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщает News.ru.

Он пояснил, что такие маски можно использовать при минус 8 градусов и более низких температурах.

"Медицинская маска плохо помогает, от дыхания на морозном воздухе она быстро намокает и увлажняется. В этом случае маска бесполезна с точки зрения защиты из-за своей тонкости. Против вируса она эффективна, но щеки, пазухи и глотку она не согревает. Для согрева кожи лица и носа подойдут тряпичные и хлопчатобумажные маски", – сказал Зайцев.

По его словам, такие защитные маски можно приобрести в магазинах спецодежды. Перед выходом на улицу маску следует проутюжить, чтобы уничтожить бактериальную флору. Хранить ее следует в целлофановом пакете, который можно положить в сумку.

"При низких температурах использовать такую маску абсолютно оправданно, тем более сейчас эпоха коронавируса", – уточнил врач.

Ранее врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева предупредила, что употребление сладких напитков во время простуды может замедлить процесс выздоровления. По ее словам, лучше всего пить воду комнатной температуры или зеленый чай без сахара.

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