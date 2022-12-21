Москвичей призвали носить маски в общественных местах из-за случаев ОРВИ и гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Роспотребнадзор порекомендовал жителям столицы носить маски в общественных местах из-за роста числа случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве посоветовали чаще мыть и обрабатывать антисептиками руки, а также не допускать присутствие заболевших людей в организованных коллективах. Москвичей также попросили не заниматься самолечением и оперативно обращаться к врачам при первых симптомах болезни.

В Роспотребнадзоре напомнили, что эффективным способом защиты от заболевания гриппом является вакцинация. В Москве на данный момент эту процедуру прошли 7 498 608 человек – это 59,2% от численности населения столицы. Среди привитых в том числе 1 516 924 ребенка.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что россияне при гриппе часто занимаются самолечением и не обращаются к врачу. Такое ошибочное отношение к болезни может привести к тяжелым последствиям, подчеркнул эксперт.

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