Врач назвал ключевую ошибку заразившихся гриппом россиян

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Главной ошибкой заразившихся гриппом россиян является самолечение и несерьезное отношение к заболеванию. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на врача-терапевта Андрея Кондрахина.

По словам специалиста, подобное отношение к болезни может привести к серьезным осложнениям, в том числе требующим пересадки сердца. Он отметил, что многие россияне в болезненном состоянии продолжают ходить на работу и лечатся без назначения врача.

"При первых симптомах нужно сразу же вызвать врача, а пока врач не пришел, самопомощь заключается в том, чтобы принять жаропонижающий препарат – таким может быть парацетамол", – подчеркнул терапевт.

Кондрахин добавил, что самолечение лишь тратит время больного. Также оно опасно тем, что человек по ошибке может начать лечить не тот вирус.

Врач сомневается в пользе лечения противовирусными препаратами, поскольку их эффективность не имеет доказательной основы.

"Для лечения гриппа доказательная база есть только у одного препарата – Осельтамивира. Он зарегистрирован во всем мире и признан Всемирной организацией здравоохранения, он абсолютно эффективный", – отметил эксперт.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие препараты обязательно должны быть в новогодней домашней аптечке. Эксперт посоветовала иметь в запасе сорбенты и антигистаминные препараты. Также врач порекомендовала закупиться противовирусными средствами и антисептиками для полоскания горла на случай простуды.

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