Песков оценил ситуацию с заболеваемостью свиным гриппом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сейчас в России гриппом болеет большое количество человек, заразившиеся есть и в администрации президента, однако все меры предосторожности отработаны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заболеваемости свиным гриппом в стране.

"Грипп – это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. <...> Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе (в Кремле. – Прим. ред.) много болеет", – цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что в администрации президента по-прежнему продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники и вовсе привились от гриппа.

Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди взрослых и детей в возрасте от 7 до 14 лет превысила эпидемические пороги. Наиболее высокие показатели заболеваемости фиксируются среди взрослого населения, наиболее низкие – среди детей в возрасте до 6 лет.

В этом году в Россию пришел свиной грипп, вызвавший пандемию 2009–2010 годов. Вариант вируса А (H1N1) вызывает большое количество осложнений, не исключены и летальные исходы.



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