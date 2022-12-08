В Роспотребнадзоре допустили пик заболеваемости гриппом к Новому году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России к Новому году может произойти пик заболеваемости гриппом, если люди будут пренебрегать мерами профилактики. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, высокого роста заболеваемости не произойдет, если граждане будут соблюдать все требования и защищать свое здоровье.

Руководитель ведомства также призвала россиян вакцинироваться на этой неделе, так как на следующей это уже будет несвоевременно. Она добавила, что в стране есть достаточно отечественных вакцин.

"Это четыре разных вакцины российских, все эффективны. Сегодняшнее исследование вируса показывает, что защита, которая формируется после вакцины, защищает и от вируса гриппа, защищает от тяжелого течения (заболевания. – Прим. ред.)", – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что грипп зарегистрировали уже в 74 субъектах. При этом в каждом регионе ситуация разная: где-то она достаточно напряженная, где-то – спокойная и стабильная. Попова уточнила, что свиной грипп в основном поражает детей.

"И ситуация в детских садах и школах осложняется, и людей старшего поколения. И конечно же, в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем", – добавила она.

Ранее Попова рассказала, что в 2022 году в РФ пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Она пояснила, что распространяемый сейчас вирус вызвал пандемию 2009–2010 годов. Попова подчеркнула, что свиной грипп вызывает множество осложнений, также возможны летальные исходы.



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