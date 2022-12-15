13:42Общество
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в новогодней аптечке
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Антигистаминные средства, лекарства от отравления и противовирусные препараты обязательно должны быть в новогодней домашней аптечке. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
По ее словам, некоторые продукты на праздничном столе могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому хорошо иметь в аптечке антигистаминные.
"В силу того, что каникулы будут долгими, нужно также обязательно закупиться противовирусными препаратами и антисептиками для полоскания горла на случай простуды", – добавила специалист.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что самыми аллергенными считаются не только цитрусовые и орехи, но также морепродукты, белковые продукты, экзотические фрукты и растительное молоко. Кроме того, аллергию могут вызвать и пасленовые, к которым относится баклажан, болгарский перец и помидоры.
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