Врач рассказала, какие лекарства должны быть в новогодней аптечке

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Антигистаминные средства, лекарства от отравления и противовирусные препараты обязательно должны быть в новогодней домашней аптечке. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, некоторые продукты на праздничном столе могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому хорошо иметь в аптечке антигистаминные.



Людмила Лапа врач-терапевт Вдруг будет рвота, диарея или еще что-то, учитывая, что люди в праздники переедают. Нужны сорбенты, которые помогут при отравлении и будут убирать интоксикацию, в том числе алкогольную.

"В силу того, что каникулы будут долгими, нужно также обязательно закупиться противовирусными препаратами и антисептиками для полоскания горла на случай простуды", – добавила специалист.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что самыми аллергенными считаются не только цитрусовые и орехи, но также морепродукты, белковые продукты, экзотические фрукты и растительное молоко. Кроме того, аллергию могут вызвать и пасленовые, к которым относится баклажан, болгарский перец и помидоры.

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